Матч НБА между "Лейкерс" и "Клипперс" перенесен в связи с гибелью Коби Брайанта

ТАСС, 28 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", который должен был пройти 28 января, перенесен в связи с гибелью Коби Брайанта. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

"Матч НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", намеченный на 28 января, отложен. Решение было принято из уважения к организации "Лейкерс", которая глубоко скорбит после трагического ухода из жизни своей легенды Коби Брайанта, его дочери Джианны и других семерых людей, погибших в авиакатастрофе в воскресенье", - сказано в сообщении.

Дата проведения игры будет определена позднее.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году Брайант получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".