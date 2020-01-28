{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Первая ракетка мира Барти сыграет с Кенин в полуфинале Australian Open

Соревнования завершатся 2 февраля
Эшли Барти AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Эшли Барти
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 28 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла чешку Петру Квитову в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу 23-летней австралийки (первая сеяная турнира), 29-летняя Квитова имела седьмой номер посева. Всего теннисистки провели восьмой очный матч, Барти одержала четвертую победу.

В полуфинале Барти встретится с американкой Софией Кенин, которая ранее в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. О времени начала матча станет известно позднее.

Барти занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе восемь титулов под эгидой организации, в этом сезоне она стала победительницей турнира в австралийской Аделаиде. На турнирах серии Большого шлема Барти побеждала на Открытом чемпионате Франции в прошлом году, на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал. Квитова находится на восьмой строчке рейтинга WTA, в прошлом сезоне она дошла до финала турнира.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. В прошлом году Открытый чемпионат Австралии выиграла японка Наоми Осака.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
НХЛ
Два очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Далласа"
Встреча завершилась со счетом 2:3 в овертайме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС