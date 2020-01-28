Первая ракетка мира Барти сыграет с Кенин в полуфинале Australian Open

ТАСС, 28 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла чешку Петру Квитову в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу 23-летней австралийки (первая сеяная турнира), 29-летняя Квитова имела седьмой номер посева. Всего теннисистки провели восьмой очный матч, Барти одержала четвертую победу.

В полуфинале Барти встретится с американкой Софией Кенин, которая ранее в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. О времени начала матча станет известно позднее.

Барти занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе восемь титулов под эгидой организации, в этом сезоне она стала победительницей турнира в австралийской Аделаиде. На турнирах серии Большого шлема Барти побеждала на Открытом чемпионате Франции в прошлом году, на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал. Квитова находится на восьмой строчке рейтинга WTA, в прошлом сезоне она дошла до финала турнира.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. В прошлом году Открытый чемпионат Австралии выиграла японка Наоми Осака.