Поздняков: группа по подготовке Совета при президенте по спорту обсудила нехватку кадров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на заседании во вторник обсудила проблему кадрового голода в российском спорте. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Заседание рабочей группы прошло во вторник в Москве. На нем также присутствовали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. В рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и федерального проекта "Спорт - норма жизни".
"Это первое подобное заседание, на котором рассматривался проект стратегии на период до 2030 года, целью заседания было обсудить проблемы, которые стоят перед российским спортом и останутся на среднесрочную перспективу, - сказал Поздняков. - Сегодня было много выступающих, которые с разных сторон подходили к проблеме, новый министр спорта Матыцин представил свой взгляд на проблему, представители других министерств - образования и науки, широкий круг выступающих говорит о необходимости комплексного подхода к проблеме стратегии развития спорта - 2030. Со стороны Олимпийского комитета России я выступил с рядом предложений, связанных с усилением роли общероссийских спортивных федераций, реализации комплекса мероприятий по развитию спорта высших достижений, акцентировал внимание на кадры, которые работают в общероссийских спортивных федерациях, и о том, какими способами мы можем решать подобные проблемы, чтобы избежать в будущем кадрового голода, недопущения таких ситуаций, которые у нас есть с федерациями легкой атлетики, тяжелой атлетики".
"У нас очень мало специалистов, которые занимаются работой с международными спортивными федерациями, такие специалисты-международники нам нужны, - добавил президент ОКР. - У нас очень немного специалистов по предотвращению допинга в спорте, часть этих специалистов мы можем подготовить совместно с программой и фондом поддержки олимпийцев. Нам нужно организовать гарантированные рабочие места во всероссийских спортивных федерациях, в связи с чем нам крайне необходимо обсудить возможность выделения субсидий из федерального бюджета на уставную деятельность федераций".
Поздняков подчеркнул, что государство и спонсоры готовы обеспечить подготовку спортсменов, однако в финансировании также нуждается подготовка специалистов международного уровня, которые будут способны проводить комплексный анализ того или иного вида спорта. "Федеральный бюджет министерства спорта гарантирует подготовку наших спортсменов к чемпионатам мира, так же как ОКР проводит реализацию программы подготовки к Олимпийским играм. Большинство потенциальных спонсоров и партнеров готовы инвестировать деньги непосредственно в спортивную подготовку. Но мы прекрасно понимаем, что для осуществления таких организационных действий нам необходимо финансирование труда тех специалистов, которые осуществляют эту подготовку в подготовительный период", - отметил глава ОКР.
Последнее заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошло 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.