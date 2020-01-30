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Australian Open

Джокович заявил, что поражения от Надаля и Федерера вынуждали его работать над собой

В четверг сербский теннисист в рекордный восьмой раз вышел в финал Australian Open

ТАСС, 30 января. Поражения от испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерара на ранних этапах карьеры вынуждали сербского теннисиста Новака Джоковича работать над своей игрой. Слова Джоковича приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В четверг Джокович в трех сетах победил Федерера в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и в рекордный восьмой раз вышел в финал турнира, где сыграет в воскресенье с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Доминик Тим (Австрия). Джокович является семикратным победителем турнира.

"Я должен сказать, что уважаю Роджера за то, что он вышел на корт сегодня. Он явно испытывал боль и был не так хорош в плане движения, - сказал Джокович. - Сначала я не так мыслил, стараясь следить за тем, как он двигается на старте матча, вместо того, чтобы думать, как лучше исполнять свои удары. Но мне удалось вернуться и выиграть первый сет, что было очень важно с точки зрения психологии".

"Роджер является одним из двух моих главных соперников в карьере. Большую часть матчей турниров серии Большого шлема я провел против Рафаэля [Надаля] и Роджера, что очень повлияло на мое мышление и понимание собственной игры. Помню, после того, как я завоевал первый титул здесь в 2008 году, следующие три года проигрывал одному из них. Это заставило меня больше думать и работать над своей игрой, чтобы уметь противостоять им на самом высоком уровне", - добавил он.

Джокович и Федерер встретились в 50-й раз в истории, серб одержал 27-ю победу. На турнирах Большого шлема они сыграли в 17-й раз, Джокович победил в 11 поединках. Надаль и Джокович друг с другом встречались 55 раз, на счету серба 29 побед, на турнирах Большого шлема они провели 15 встреч, Джокович выиграл шесть матчей.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля.

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Australian Open
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