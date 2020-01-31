Матчи НХЛ с участием "Вашингтона" и "Рейнджерс" входят в топ просматриваемых на "Яндексе"

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием "Вашингтона" и "Нью-Йорк Рейнджерс" являются одними из самых просматриваемых в "Яндекс.Эфире в период с октября по декабрь. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Яндекса".

В начале сентября 2019 года компания сообщила о выкупе прав на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России, срок соглашения составляет три года. Матчи транслируются бесплатно с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно на любых устройствах. Кроме того, зрителям доступны повторы матчей и лучших моментов встреч.

"Ожидаемо, самые популярные матчи - это матчи команд с участием известных российских игроков. В период с октября по декабрь в топ просмотров стабильно входили матчи "Вашингтона" и "Рейнджерс", - сообщили в пресс-службе. - Примерно одинаковое количество просмотров собирают команды "Тампа-Бэй", "Каролина", "Питтсбург" и другие. Наименее интересны по статистике команды, где российские игроки представлены в небольшом количестве или не представлены вообще".

В компании рассказали, какие игры для российских любителей хоккея являются самыми удобными для просмотра. "НХЛ проводит по несколько матчей в удобное для европейских зрителей время в расчете на эту аудиторию. Такие матчи начинаются в 20-22 часа по московскому времени и, конечно, именно они собирают в разы больше просмотров, чем ночные", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что довольны тем, как идет просмотр матчей НХЛ в "Яндекс.Эфире". "Интерес к хоккею в России высок, это отражается и на просмотре матчей, данные по просмотрам мы не раскрываем. Мы круглосуточно следим за технической реализацией трансляций и, конечно, учитываем обратную связь от зрителей. Все возникающие неполадки мы стараемся устранить, как только узнаем об их появлении", - отметили в сообщении.

В составе "Вашингтона" выступают нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. В составе "Рейнджерс" играют вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич.