World Athletics изменит правила, регламентирующие обувь легкоатлетов

ТАСС, 31 января. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о том, что с 30 апреля изменятся правила, регламентирующие спортивную обувь для профессиональных легкоатлетов. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Специалисты при Всемирном совете по легкой атлетике (World Athletics Council) после ряда исследований пришли к выводу, что современные технологии, которые используются при создании соревновательной обуви для легкоатлетов, могут дать существенное преимущество.

"Наша задача не регулировать весь рынок спортивной обуви, а сохранить целостность соревнований элитных спортсменов, гарантируя им, что обувь не дает несправедливого преимущества, - заявил президент World Athletics Себастьян Коу. - Я считаю, что новые правила обеспечат правильный баланс, придадут уверенность спортсменам и производителям в их подготовке к Олимпийским играм в Токио. Если появится необходимость еще большего ужесточения правил, то мы сделаем это ради защиты нашего вид спорта".

Согласно новым правилам соревновательная обувь должна быть доступна для приобретения в открытой розничной продаже минимум за четыре месяца до старта соревнований. Если конкретные модели обуви не будут общедоступны, то их признают прототипами и запретят для использования на соревнованиях. При этом спортсмены смогут изменить обувь внешне по своему вкусу, а также внести правки, связанные с индивидуальными характеристиками стопы.

Помимо этого, будет введен запрет на любую соревновательную обувь (с шипами и без), которая не будет соответствовать следующим характеристикам: толщина подошвы не более 40 мм, подошва не должна содержать более одной пластины из любого материала, которая проходит частично или по всей длине обуви. Пластина может состоять из нескольких частей, но все они обязаны находиться в одной плоскости.

Для обуви с шипами допускается дополнительная пластина для крепления шипов, при этом подошва не должна быть толще 30 мм. В случае возникновения подозрений в нарушении правил судьи будут иметь право после финиша соревнования проверить обувь спортсменов.

Причина изменений

В декабре 2019 года New York Times опубликовала результаты исследования, касающегося использования кроссовок на спортивных соревнованиях. Было обнаружено, что бегуны на марафонские дистанции, использующие кроссовки фирмы Nike последних моделей (Vaporfly 4%, ZoomX Vaporfly Nex%), показали результаты на 4-5 процентов выше, чем те, кто пользовался другими кроссовками.

В высокотехнологичных кроссовках серии Vaporfly используется особая подошва, которая создает эффект пружины и позволяет быстрее бежать. Именно в такой обуви кенийская бегунья Бриджит Косгеи побила рекорд Полы Рэдклифф на марафонской дистанции, который держался 16 лет, а ее соотечественник Элиуд Кипчоге первым в истории добежал до финиша марафона менее чем за два часа.