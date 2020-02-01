"Лейкерс" уступили "Портленду" в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта

ТАСС, 1 февраля. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленду" в первом домашнем матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после гибели Коби Брайанта. Встреча завершилась со счетом 127:119 в пользу гостей.
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Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери, которые, как и еще семь человек, стали жертвами крушения вертолета 26 января. Брайант на протяжении всей карьеры выступал за "Лейкерс" (1996-2016), пять раз став чемпионом НБА, в 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - финала плей-офф НБА, в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.
"Я знаю, что мы будем помнить Коби, но на сегодняшнюю игру я смотрю как на праздник, - сказал Джеймс перед началом матча. - Это праздник крови, пота, слез, бесчисленных часов, решимости быть настолько великим, насколько это возможно. Сегодня - праздник ребенка, который пришел сюда в 18 лет, вышел на пенсию в 38 лет и стал, вероятно, лучшим отцом, которого мы когда-либо видели за последние три года".
"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Портленда" Дамиан Лиллард, набрав 46 очков, отдав 10 результативных передач и совершив 8 подборов. Также дабл-даблом в составе гостей отметился Хассан Вайтсайд (30 очков + 12 подборов). У "Лейкерс" наибольшее количество очков набрал Энтони Дэвис - 37, также он совершил 15 подборов и сделал шесть передач. Джеймс набрал 22 очка, отдал 10 передач и сделал восемь подборов.
"Лейкерс" лидируют в Западной конференции, победив в 36 из 47 игр. "Портленд" находится на девятой позиции на Западе (22 победы после 49 матчей). В следующей игре "Лейкерс" 2 февраля в гостях встретятся с "Сакраменто". В этот же день "Портленд" дома примет "Юту".
Остальные результаты игрового дня:
"Детройт" - "Торонто" - 92:105
"Бруклин" - "Чикаго" - 133:118
"Хьюстон" - "Даллас" - 128:121
"Нью-Орлеан" - "Мемфис" - 139:111
"Милуоки" - "Денвер" - 115:127
"Финикс" - "Оклахома" - 107:111.