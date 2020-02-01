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Гибель Коби Брайанта

"Лейкерс" уступили "Портленду" в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта

Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери

ТАСС, 1 февраля. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленду" в первом домашнем матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после гибели Коби Брайанта. Встреча завершилась со счетом 127:119 в пользу гостей.

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Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери, которые, как и еще семь человек, стали жертвами крушения вертолета 26 января. Брайант на протяжении всей карьеры выступал за "Лейкерс" (1996-2016), пять раз став чемпионом НБА, в 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - финала плей-офф НБА, в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

"Я знаю, что мы будем помнить Коби, но на сегодняшнюю игру я смотрю как на праздник, - сказал Джеймс перед началом матча. - Это праздник крови, пота, слез, бесчисленных часов, решимости быть настолько великим, насколько это возможно. Сегодня - праздник ребенка, который пришел сюда в 18 лет, вышел на пенсию в 38 лет и стал, вероятно, лучшим отцом, которого мы когда-либо видели за последние три года".

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Портленда" Дамиан Лиллард, набрав 46 очков, отдав 10 результативных передач и совершив 8 подборов. Также дабл-даблом в составе гостей отметился Хассан Вайтсайд (30 очков + 12 подборов). У "Лейкерс" наибольшее количество очков набрал Энтони Дэвис - 37, также он совершил 15 подборов и сделал шесть передач. Джеймс набрал 22 очка, отдал 10 передач и сделал восемь подборов.

"Лейкерс" лидируют в Западной конференции, победив в 36 из 47 игр. "Портленд" находится на девятой позиции на Западе (22 победы после 49 матчей). В следующей игре "Лейкерс" 2 февраля в гостях встретятся с "Сакраменто". В этот же день "Портленд" дома примет "Юту".

Остальные результаты игрового дня:

"Детройт" - "Торонто" - 92:105

"Бруклин" - "Чикаго" - 133:118

"Хьюстон" - "Даллас" - 128:121

"Нью-Орлеан" - "Мемфис" - 139:111

"Милуоки" - "Денвер" - 115:127

"Финикс" - "Оклахома" - 107:111.

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Гибель Коби Брайанта
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