"Лейкерс" уступили "Портленду" в первой домашней игре после гибели Коби Брайанта

Перед началом матча прошла церемония в память о Брайанте и его погибшей дочери, которые, как и еще семь человек, стали жертвами крушения вертолета 26 января. Брайант на протяжении всей карьеры выступал за "Лейкерс" (1996-2016), пять раз став чемпионом НБА, в 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - финала плей-офф НБА, в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

"Я знаю, что мы будем помнить Коби, но на сегодняшнюю игру я смотрю как на праздник, - сказал Джеймс перед началом матча. - Это праздник крови, пота, слез, бесчисленных часов, решимости быть настолько великим, насколько это возможно. Сегодня - праздник ребенка, который пришел сюда в 18 лет, вышел на пенсию в 38 лет и стал, вероятно, лучшим отцом, которого мы когда-либо видели за последние три года".