Фигурист Морозов уверен, что китайские спортсмены выступят на ЧМ, несмотря на коронавирус

ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, уверен, что китайские спортсмены выступят на чемпионате мира в канадском Монреале, несмотря на вспышку пневмонии. Об этом Морозов рассказал на пресс-конференции перед "Ледовым шоу олимпийских чемпионов" в Доброграде.

"Уверен, они выступят. Надеюсь, вспышка вируса будет остановлена. Олимпиада в Китае будет уже через два года, надеюсь, все устаканится к этому времени", - сказал спортсмен.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Тарасова и Морозов катаются в паре с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, а также дважды - чемпионами Европы.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.