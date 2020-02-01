Нурмагомедов может провести бои с Макгрегором и Мэйуэзером на общую сумму £150 млн

ТАСС, 1 февраля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может провести два поединка в Саудовской Аравии - против ирландца Конора Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу американца Флойда Мэйуэзера, общий гонорар составит 150 млн фунтов. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, такое предложение менеджеру Нурмагомедова Али Абдельазизу сделали саудовские бизнесмены, чьи имена на разглашаются. За каждый из боев 31-летний россиянин получит по 75 млн фунтов.

Мэйуэзер и Макгрегор провели поединок в 2017 году по правилам бокса, тогда Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде. Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что ответный поединок бойцы могут провести осенью.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 42-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.