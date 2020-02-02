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Зимние олимпийские виды спорта

Медведев оценил организацию горнолыжных соревнований в Сочи и поздравил участниц

В городе с 1 по 2 февраля проходил этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил горнолыжный курорт "Роза Хутор" и поздравил участниц соревнований этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Об этом он рассказал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Посмотрел соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Поздравляю победителя, призеров и участников! Спасибо организаторам и курорту "Роза Хутор" за возможность увидеть красивый спорт в красивом месте", - написал Медведев.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин проходил в Сочи с 1 по 2 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсменки из России, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швейцарии, США и др. В субботу был запланирован скоростной спуск, в воскресенье - супергигантский слалом. Однако соревнования в скоростном спуске 1 февраля были отменены из-за непогоды.

Соревнования в супергигантском слаломе в рамках этапа КМ выиграла итальянка Федерика Бриньоне, которая показала время 1 минута 25,33 секунды, второе место заняла ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье - швейцарка Йоана Хэлен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й (+6,12), ее соотечественница Александра Прокопьева сошла с дистанции.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии 6-9 февраля.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЗимние олимпийские виды спорта
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