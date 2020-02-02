Организаторы планируют перенести шахматный турнир Moscow Open в павильон ВДНХ

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open хотели бы провести турнир в одном из павильонов ВДНХ в следующем году. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев.

На завершившемся в воскресенье турнире у мужчин победителем стал россиянин Сергей Лобанов, у женщин - украинка Юлия Осьмак. Соревнования проходили в РГСУ, общий призовой фонд турнира составил 4,5 млн рублей.

"Как президент федерации я первый год участвую в проведении этого Кубка и вижу, что этот турнир можно сделать более массовым, если перенести основную часть соревнований, например, в один из павильонов ВДНХ. Тогда можно организовать для всех участников турнира единую рассадку, - сказал Лазарев. - Мы будем советоваться с Москомспортом. Думаю, что основной турнир с большим количеством единовременно играющих людей нужно организовывать в большом помещении".

"Если мы сумеем это организовать, соревнования будут еще более массовыми. Было много разных подгрупп, у нас было опасение, что придет много людей, и мы не сможем их рассадить в аудитории. Тогда немного ломается внутренняя логистика", - добавил он.

Лазарев отметил, что победителями соревнований были те, кто по рейтингу Международной шахматной федерации был не на самом высоком месте. "Но это говорит о том, что турнир живой, люди едут готовиться к нему, выигрывать здесь престижно. У нас по награждению было только 27 номинаций, были судейские семинары, интересные лекции, люди повышали квалификацию. На турнире участвовало более 800 детей, общее количество участников приблизилось к 2,2 тыс.", - подчеркнул он.

Турнир Moscow Open получился крупнейшим по количеству участников, на нем были представители 76 регионов России и 37 стран. "Для детей также был интересен турнир среди ветеранов "Ровесники победы" в преддверии 75-летия Победы. Поскольку они видят ветеранов, которые живут шахматами и в таком почтенном возрасте продолжают ими заниматься", - отметил Лазарев.