Голкипер молодежной команды ХК "Барыс" Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет

ТАСС, 3 февраля. Голкипер казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Снежные барсы" Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс", к системе которого относятся "Снежные барсы".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь "Снежных барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием ушел из жизни. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне", - говорится в сообщении.

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионатах МХЛ, а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).

Саркома Юинга - это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.