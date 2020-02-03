{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Голкипер молодежной команды ХК "Барыс" Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет

Причиной смерти стало онкологическое заболевание

ТАСС, 3 февраля. Голкипер казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Снежные барсы" Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс", к системе которого относятся "Снежные барсы".

В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь "Снежных барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием ушел из жизни. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне", - говорится в сообщении.

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионатах МХЛ, а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).

Саркома Юинга - это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

Теги
Казахстан
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Клуб "Канзас-Сити Чифс" впервые с 1970 года выиграл Супербоул
В решающем матче "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 31:20
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС