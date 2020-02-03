Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко надеется, что они когда-то помирятся с братом Александром. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Я надеюсь на это, надеюсь, что Господь так управит, - сказал Емельяненко. - Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными".

"Все святые и все Евангелие проникнуто покаянием. Все святые говорят о покаянии, о терпении и смирении, но никак не наоборот. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру", - добавил собеседник агентства.

Братья Емельяненко долгое время тренировались вместе и представляли одну команду. Однако в последние годы между братьями происходят перепалки в публичном пространстве.