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Сборные по хоккею

Казахстанская федерация хоккея попросит провести минуту молчания в матче отбора на ОИ

Таким образом в организации почтят память вратаря Вилена Прокофьева, который скончался в возрасте 18 лет

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстанская федерация хоккея (КФХ) попросит у Международной федерации хоккея (IIHF) разрешения провести минуту молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве перед матчем отборочного турнира Олимпиады-2022 между сборными Казахстана и Украины. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

В понедельник "Барыс" сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из Нур-Султана "Снежные барсы", умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга - злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы. Матч олимпийского отборочного турнира Казахстан - Украина пройдет 6 февраля.

"Мы попросим на директорате 5 февраля провести минуту молчания перед матчем Казахстан - Украина. Думаю, что со стороны IIHF и команд проблем не будет, - сказал Каратаев. - Ближайшие матчи в чемпионате Казахстана, Молодежной хоккейной лиги республики начнутся с минуты молчания".

По словам Каратаева, федерация подумает о том, как увековечить имя Прокофьева. "У нас много детско-юношеских турниров, чемпионатов по возрастам, где можно это сделать. Мы обсудим это в первую очередь с родителями и родственниками. С ними мы завтра свяжемся", - отметил он.

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).

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