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Допинг в спорте

РУСАДА дважды в 2019 году тестировало боксера Кушиташвили и не имеет к нему претензий

Спортсмен был задержан на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"Российское антидопинговое агентство в 2019 году тестировало боксера Кушиташвили два раза. Никаких запрещенных веществ, в том числе и наркотических, в его допинг-пробах не обнаружено", - заметил сотрудник пресс-службы РУСАДА.

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Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По информации ТАСС, при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. По данным источника, Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионатах России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, в 2019-м - серебряным. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала.

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Допинг
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