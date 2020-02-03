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Мировой футбол

Инфантино назвал своей задачей на посту президента ФИФА повышение конкуренции в футболе

Глава организации отметил, что существует большой разрыв в силе команд как среди сборных, так и на клубном уровне
Джанни Инфантино EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Джанни Инфантино
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 3 февраля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что одной из главных его задач на занимаемом посту является повышение конкуренции как на уровне сборных, так и среди клубов. Об этом глава международной организации заявил в рамках конгресса Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в Будапеште.

"Моя задача как президента ФИФА, чтобы 50 стран могли претендовать на победу в чемпионате мира, а также в том, чтобы примерно 50 клубов были примерно на одном уровне, - сказал Инфантино. - На прошедшем чемпионате мира в России из восьми четвертьфиналистов шесть команд представляли Европу, а еще две - Южную Америку. Разрыв между несколькими европейскими сборными и командами из остальных стран велик".

"Тоже самое происходит и в клубном футболе, где есть 10-12 клубов из нескольких стран, в которых собраны основные силы - разрыв велик с остальной Европой и всем остальным миром", - добавил глава ФИФА.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года. В июне 2019 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.

Теги
Инфантино, ДжанниМировой футбол
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