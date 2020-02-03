Олимпийский комитет Японии отменил поездку в Пекин из-за коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Олимпийский комитет Японии принял решение отменить визит в Пекин, связанный с подготовкой к Олимпийским играм 2022 года, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на агентство Киодо.

Новая дата визита японской делегации будет определена позднее.

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта) и отложен на неопределенный срок этап Гран-при в классе машин "Формула-Е" (гонка должна была пройти 21 марта).

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составляет более 17 тыс. человек, умерли более 300 жителей страны, из больниц выписаны более 400 пациентов. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.