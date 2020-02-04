{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Куртинайтис и Пашутин возглавят команды на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Стартовые пятерки тренеры назовут 12 февраля
Римас Куртинайтис Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Римас Куртинайтис
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Римас Куртинайтис и наставник краснодарского "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин станут тренерами команд на Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Пашутин станет тренером команды "Звезды России", Куртинайтис возглавит команду "Звезды мира". Стартовые пятерки тренеры назовут 12 февраля.

"Лига выбирает тренеров на Матч звезд, исходя из результатов текущего сезона. Римас Куртинайтис вместе с "Химками" возглавляет турнирную таблицу лиги с результатом 15 побед и одно поражение. Это выдающийся показатель, учитывая конкуренцию в этому году. Евгений Пашутин, единственный российский тренер лиги ВТБ, вернулся в "Локомотив-Кубань", и с этих пор краснодарская команда не проигрывает, одержав уже семь побед подряд", - отметила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ Арене".

Реклама на ТАСС
Шведские хоккейные игры
Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх
Его ассистентами назначены Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС