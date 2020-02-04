Куртинайтис и Пашутин возглавят команды на Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Римас Куртинайтис и наставник краснодарского "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин станут тренерами команд на Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Пашутин станет тренером команды "Звезды России", Куртинайтис возглавит команду "Звезды мира". Стартовые пятерки тренеры назовут 12 февраля.

"Лига выбирает тренеров на Матч звезд, исходя из результатов текущего сезона. Римас Куртинайтис вместе с "Химками" возглавляет турнирную таблицу лиги с результатом 15 побед и одно поражение. Это выдающийся показатель, учитывая конкуренцию в этому году. Евгений Пашутин, единственный российский тренер лиги ВТБ, вернулся в "Локомотив-Кубань", и с этих пор краснодарская команда не проигрывает, одержав уже семь побед подряд", - отметила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ Арене".