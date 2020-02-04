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Баскетболист "Химок" Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на 2020 год

В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена
Тимофей Мозгов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Тимофей Мозгов
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Баскетболист подмосковных "Химок" Тимофей Мозгов исключен из списка кандидатов в национальную команду России на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Включен в список кандидатов игрок пермской "Пармы" Максим Григорьев.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменял центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон НБА.

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