Первый в 2020 году. Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея

ТАСС, 4 февраля. Двукратный олимпийский призер, чемпион мира в составе сборной России Алексей Яшин во вторник был включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Он стал первым хоккеистом в 2020 году, который был удостоен места среди великих игроков. Многие давно ждали включения Яшина в Зал славы, но не сам спортсмен. В беседе с ТАСС он отметил, что был удивлен данным решением: "Если честно, я даже не думал об этом. Очень приятно и здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире".

На эту тему Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея

Яшин не смог выделить самый запоминающийся момент в своей карьере, поскольку, по его словам, их было много. "Это и драфт НХЛ [Национальной хоккейной лиги], и молодежный чемпионат мира, и Олимпийские игры, и игра в НХЛ". Официальная церемония включения Яшина в Зал славы IIHF состоится на конгрессе организации во время чемпионата мира, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая. Профессиональная карьера Яшина завершилась в 2012 году. В составе сборной России он завоевал серебряные медали Олимпийских игр 1998 года и бронзовые награды Олимпиады-2002, а также становился чемпионом мира 1993 года и бронзовым призером первенства 2005 года, во многих матчах национальной команды он являлся ее капитаном, за что получил прозвище "Капитан Россия". Первые клубные достижения пришли во времена выступления за московское "Динамо" с 1991 по 1993 год, куда его пригласил из свердловского "Автомобилиста" Владимир Юрзинов - старший. В составе столичного клуба Яшин стал чемпионом в первенстве СНГ сезона-1991/92 и МХЛ сезона-1992/93 (Межнациональной хоккейной лиги, которая существовала с 1992 по 1996 год - прим. ТАСС). В 1993 году Яшин перебрался в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава", в дебютном сезоне хоккеист набрал 79 очков и стал четвертым в голосовании за обладателя "Колдер Трофи" (приза лучшему новичку сезона). Он стал первым российским капитаном клуба НХЛ на постоянной основе, выступая за "Оттаву", с сезона-1996/97 на протяжении пяти лет подряд набирал свыше 70 очков в регулярных чемпионатах лиги, стал шестым бомбардиром НХЛ в сезоне-1998/99, записав в актив 94 очка. Сезон-1999/00 Яшин пропустил из-за забастовки, а в 2001 году был обменян в "Нью-Йорк Айлендерс", где он выступал до 2007 года и был капитаном в сезонах-2005/06 и 2006/07. Во время локаута в НХЛ в хоккеист успел поиграть за ярославский "Локомотив" в сезоне-2004/05 и стать бронзовым призером чемпионата России. Всего в НХЛ он провел 850 матчей, набрав 781 очко (337 голов + 444 передачи), и трижды был участником матча звезд НХЛ (1994, 1999, 2002). В 2007 году Яшин вернулся из-за океана в Россию и до 2009 года выступал за "Локомотив", став серебряным призером чемпионата России в 2008 году и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2009-м, затем два года провел в петербургском СКА, а завершил карьеру уже в московском ЦСКА. Он три раза участвовал в матчах звезд КХЛ с 2009 по 2011 год. "Яшин сделал много для хоккея" Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в разговоре с ТАСС поблагодарил Яшина за вклад в развитие российского хоккея. "Он и сейчас многое делает для развития нашего хоккея. Я очень благодарен и поздравляю его - это профессионал своего дела", - сказал Третьяк, отметив заслуги Яшина на посту генерального менеджера женской сборной России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На эту тему Третьяк отметил вклад Алексея Яшина в развитие российского хоккея

Юрзинов-старший, который помог еще юному спортсмену сделать первые шаги к вершинам хоккея, заявил ТАСС, что очень горд за своего бывшего подопечного. "Это мой друг, капитан сборной страны, который никогда не отказывался играть за нее. Мы всю жизнь с ним проработали, это моя гордость, горжусь тем, что его включили в Зал славы. Это признание всех его успехов, но это нужно было сделать раньше, этот парень заслуживает самых больших наград", - заявил Юрзинов. Также собеседник ТАСС назвал Яшина примером для современной молодежи. Со словами бывшего тренера бело-голубых согласился и бронзовый призер Олимпийских игр, партнер Яшина по сборной России и "Динамо" Андрей Николишин, подчеркнув в разговоре с ТАСС, что IIHF давно следовало включить спортсмена в Зал славы. "Поздравляю Алексея, он заслужил это своей долгой и успешной карьерой. Мы с ним выигрывали молодежный и взрослый чемпионаты мира, в "Динамо" были яркие победы. Алексей был одним из ведущих хоккеистов во всех клубах и сборной", - заявил Николишин. Яшин до сих пор связывает свою жизнь с хоккеем. В 2016 году он стал миноритарным владельцем клуба "Вегас". Члены Зала славы IIHF из России Зал славы IIHF расположен в рамках экспозиции "Мировой хоккей" в Зале хоккейной славы в Торонто. Члены Зала славы распределяются по категориям "игроки", "функционеры" и "судьи". Из отечественных представителей в Зал славы в номинации "Игрок" были введены Всеволод Бобров, Александр Рагулин, Третьяк (все - 1997), Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Валерий Васильев (все - 1998), Александр Мальцев, Борис Майоров (оба - 1999), Борис Михайлов (2000), Сергей Макаров (2001), Александр Якушев (2003), Виталий Давыдов, Николай Сологубов (оба - 2004), Вячеслав Фетисов, Виктор Кузькин (оба - 2005), Владимир Петров (2006), Вениамин Александров, Виктор Коноваленко, Константин Локтев, Вячеслав Старшинов (все - 2007), Игорь Ларионов (2008), Алексей Касатонов (2009), Владимир Крутов (2010), Павел Буре (2012), Вячеслав Быков, Андрей Хомутов (оба - 2014), Валерий Каменский, Сергей Федоров (оба - 2016).

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