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Футбол во Франции

"Монако" обыграл "Анже" в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0, полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч

ТАСС, 4 февраля. Футбольный клуб "Монако" со счетом 1:0 победил "Анже" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Единственный мяч в игре забил Стеван Йоветич (18-я минута).

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями.

"Монако" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей. В предыдущий раз клуб побеждал 21 декабря 2019 года в домашнем матче против "Лилля" (5:1), после чего проиграл три матча и один раз сыграл вничью. "Анже" не может победить четвертый матч кряду, на счету клуба две ничьи и две победы, в последний раз команда побеждала 21 декабря прошлого года в гостевой игре с "Нантом" (2:1).

В турнирной таблице "Монако" поднялся на девятую строчку, набрав 32 очка, "Анже" идет 13-м, имея в активе 30 очков. В следующем туре клуб из Монако сыграет в гостях с Амьеном 8 февраля, "Анже" днем ранее сыграет дома с "Лиллем".

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