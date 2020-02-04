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Зимние олимпийские виды спорта

Шведская "Фрёлунда" в четвертый раз стала победителем хоккейной Лиги чемпионов

В финале команда обыграла чешский "Маунтфилд" со счетом 3:1
Хоккеисты "Фрёлунды" EPA/ADAM IHSE
Описание
Хоккеисты "Фрёлунды"
© EPA/ADAM IHSE

ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ /Чехия/, 4 февраля. /ТАСС/. Шведский хоккейный клуб "Фрёлунда" одержал победу над чешским "Маунтфилдом" со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в чешском Градец-Кралове.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Симон Яльмарссон (17-я минута), Макс Фриберг (19) и Юхан Сундстрём (20). У проигравших отличился Петр Коукал (7).

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий "Фрёлунды" Райан Лаш, набравший 22 очка (6 голов + 16 результативных передач), лучшим снайпером стал форвард чешской "Пльзени" Милан Гулаш, на счету которого восемь заброшенных шайб.

Лига чемпионов проводится с 2015 года. Победителем первого розыгрыша турнира стал шведский "Лулео", в 2018 году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась "Фрёлунда", которая также является пятикратным чемпионом Швеции.

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