Дегтярев назвал провокацией информацию о недопуске сборной России по футболу на ЧМ-2022

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сообщение о том, что сборной России по футболу запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре, является провокацией, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставил ТАСС его представитель.

Во вторник катарский телеканал beIN Sports в своем Twitter сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило российскую сторону о запрете на участие в мировом первенстве.

"Очередная чушь и провокация, - заявил Дегтярев. - Это компетенция ФИФА - принимать решение относительно формата участия России, и то только после того, как наша сборная пройдет отборочные соревнования".

"Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты, - добавил он. - Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота. Пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам".