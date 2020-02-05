Дегтярев назвал провокацией информацию о недопуске сборной России по футболу на ЧМ-2022

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сообщение о том, что сборной России по футболу запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре, является провокацией, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставил ТАСС его представитель.
Во вторник катарский телеканал beIN Sports в своем Twitter сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило российскую сторону о запрете на участие в мировом первенстве.
"Очередная чушь и провокация, - заявил Дегтярев. - Это компетенция ФИФА - принимать решение относительно формата участия России, и то только после того, как наша сборная пройдет отборочные соревнования".
"Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты, - добавил он. - Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота. Пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам".
ФИФА позднее информацию beIN Sports не подтвердила. Российский футбольный союз и Российское антидопинговое агентство сообщили, что не получали уведомлений от WADA относительно участия сборной России в чемпионате мира в Катаре.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. После решения WADA глава комитета по соответствию агентства Джонатан Тейлор заявил, что санкции распространятся и на чемпионат мира по футболу 2022 года, по его словам, сборная России в случае попадания на турнир должна выступать на нем в нейтральном статусе.