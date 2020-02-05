Дворкович надеется, что с участием китайцев в турнире претендентов проблем не возникнет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил надежду, что с участием китайских шахматистов в турнире претендентов не возникнет никаких проблем. Об этом он рассказал журналистам.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. В соревнованиях, в частности, примут участие китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

"Мы на связи с китайскими шахматистами, в ежедневном режиме мониторим ситуацию, - сказал Дворкович. - Находимся в постоянном контакте и с посольством России в Китае, и с китайской [шахматной] федерацией. Надеемся, никаких проблем не будет с их участием".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.