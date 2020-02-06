Универсальный могул. Особенности и история гонок по снежным буграм

Могул является одной из старейших дисциплин фристайла вместе с акробатикой и лыжным балетом. Но, несмотря на это, слово "могул" (ударение на первый слог) для многих любителей спорта до сих пор звучит довольно диковинно. Термин, по одной из версий, происходит от слова mugel на венском диалекте немецкого языка, означающего небольшой холм. Существует версия, что могул — это всего лишь название самой снежной кочки, которую стремится объехать спортсмен. Во время соревнований по могулу фристайлисты должны спуститься по бугристому склону с двумя трамплинами. Протяженность трассы составляет около 200 метров, количество снежных кочек на склоне не ограничено, но задан их примерный размер. За размерами бугров на трассе строго следят, измеряют их линейкой и градусом. А вот тренировочные трассы иногда прокладывают сами спортсмены, укатывая чистый снег в бугры.

Задачи фристайлиста во время могульного спуска — показать максимальную технику, скорость и два достойных по сложности прыжка с трамплина. Именно из этих параметров и складывается итоговая оценка — примерно 20% за скорость, еще 20% за сложность прыжков, а вот техника прохождения трассы даст около 60% итоговых баллов. Так что в интересах спортсмена продемонстрировать наиболее ритмичные и быстрые повороты, чистый подъезд к трамплину и возвращение на трассу после прыжка. "В могуле спортсмен должен быть развит во всех аспектах, тут нужна ловкость, сила, координация. Могулисты — это универсалы от фристайла, они могут все. При небольшой подготовке могулист сможет прыгнуть с акробатического трамплина, пройти трассу слоупстайла, проехать ски-кросс. Акробату на трассе могула будет очень сложно, ски-кроссистам полегче, но не сильно. А если брать топовых канадских спортсменов во фри-ски, то практически все прошли школу могула. Это база, которая потом пригодится во всех дисциплинах", — пояснила член подкомитета Международной федерации лыжного спорта по детско-юношеским вопросам от Федерации фристайла России и бывшая могулистка Татьяна Полуяхтова. На трассах было скучно Считается, что могул зародился в горах благодаря катанию вне трасс. Но речь тут не о фрирайде, когда лыжник или сноубордист катается по естественной и неподготовленной трассе, например в лесу. Довольно часто на горнолыжных курортах можно заметить карвинговые следы тех, кто по какой-то причине съехал с трассы и прокатился рядом с ней. Множество таких следов пересекаются и укатываются в снежные кочки, а со временем нашлись любители, которые захотели показать свою технику на этих кочках.

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Сейчас могул — олимпийская дисциплина, медали в которой разыгрываются в мужском и женском зачете. Российские спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал Олимпийских игр. Две медали (серебро на ОИ-1992 и бронза ОИ-1994) на счету Елизаветы Кожевниковой, в 1994 году серебряным призером Игр в Лиллехаммере стал Сергей Шуплецов, через 20 лет бронзовую награду на Играх в Сочи завоевал Александр Смышляев. Шуплецов и Смышляев родились в небольшом городке Чусовой в Пермском крае, который называют культовым местом российского могула. "В Чусовом для развития могула созданы все условия, и это действительно культовое место. Небольшой город, горка рядом, до нее ходят бесплатные автобусы. Это тот трамплин, который открывает большие возможности ребятам. Могул сложно назвать массовым видом спорта, но в Чусовом проводят лагерь для взрослых-любителей, кто не является профессиональным спортсменом, но хочет заниматься могулом, — рассказала Полуяхтова. — Помимо Чусового, есть школы в Кировске, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Красноярске. Огромные молодцы ребята из Томска, у них много подрастающих спортсменов. Это благодаря тому, что сами могулисты после завершения карьеры начали заниматься тренерской работой и сейчас передают свой опыт малышам".

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Система обучения могулу довольно непроста. Сначала детей учат просто ездить на горных лыжах, после чего тренер пробует юного спортсмена во всех дисциплинах фристайла — могуле, фри-ски, акробатике, ски-кроссе. И вот тогда становится понятно, в какой специализации ребенку лучше развиваться дальше. "Даже на ровной поверхности есть множество подготовительных упражнений. Например, ребята едут, держась за руку, или сжав варежку коленками, или с расстегнутыми ботинками, да чуть ли не с закрытыми глазами. Хотя и с закрытыми глазами несколько бугров на медленной скорости бывает полезно проехать, чтобы прочувствовать движение, — рассказала собеседница ТАСС. — Если говорить уже о профессиональных спортсменах, то с ними работает группа тренеров. Помимо снежной подготовки и общей физической нагрузки у могулистов также существует работа на батутах, водных трамплинах". Помимо индивидуальных соревнований, на этапах Кубка мира проходят заезды в парном могуле. Спортсмены стартуют одновременно на параллельных трассах, что позволяет наглядно увидеть различия в скорости поворотов, сложности прыжков. Да и для обычного зрителя такое соревнование выглядит более понятно и эффектно.

"В данный момент многие национальные ассоциации подали в FIS (Международная федерация лыжного спорта — прим. ТАСС) заявку о включении парного могула в программу Олимпийских игр. Федерация фристайла России тоже поддерживает эту инициативу, это позволит популяризировать наш вид спорта, — считает Полуяхтова. — Интересно, что российские спортсмены в парном могуле показывают лучшие результаты, чем в индивидуальных соревнованиях. Если посмотреть по протоколам, то ребята улучшают свой результат примерно на секунду. Тут срабатывает то, что боковым зрением видишь своего соперника, появляется больше адреналина и желания победить". "Черепаха" и яркие наколенники Во время спуска кажется, что спортсмен на трассе находится практически без защитной экипировки, не считая шлема на голове. По правилам безопасности на могулистах обязательно должен быть не только шлем, но и маска, а также защита спины, так называемая черепаха. "Черепаха" сможет смягчить падение, если могулист не справился с поворотом. Еще один важный, но не заметный зрительскому взгляду элемент экипировки — это наколенники. Они могут быть самых разных конфигураций и свойств — мягкими, жесткими, с фиксацией угла. Строгих требований тут нет, главное, чтоб подходило самому спортсмену. Тем более что травмы коленей являются одними из самых распространенных в этой дисциплине.