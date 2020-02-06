Совет FIS в мае примет решение о возможности проведения ЧМ по фристайлу и сноуборду в РФ

ТАСС, 6 февраля. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) примет решение о возможности проведения чемпионата мира 2025 года по фристайлу и сноуборду в России на конгрессе организации в мае. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

"Санкции WADA (Всемирного антидопингового агентства), в отношении РУСАДА (Российского антидопингового агентства) и России означают, что кандидатура Красноярска на проведение чемпионата мира 2025 года по фристайлу и сноуборду не должна быть одобрена, - говорится в сообщении. - В связи с тем, что РУСАДА обжаловало это решение в CAS (Спортивном арбитражном суде), совет принял решение отложить процесс выдвижения кандидатов на некоторое время и рассмотреть данную ситуацию на конгрессе FIS в мае 2020 года. Если к этому времени будет вынесен вердикт CAS, то будет принято решение о процессе и сроках избрания советом организатора чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году".

Исполком WADA 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в нем примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

Если CAS примет сторону WADA, то российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать чемпионаты мира и Олимпийские игры.