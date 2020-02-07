Первый в олимпийском сезоне этап Гран-при по художественной гимнастике стартует в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Этап Гран-при по художественной гимнастике стартует 7 февраля в Москве, он станет первым международным турниром в олимпийском сезоне. Местом проведения соревнований впервые будет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, начавший работу в июне 2019 года.

Торжественная церемония открытия запланирована на пятницу, начало - 16:00 мск. Сразу после нее начнется квалификационный турнир Гран-при, носящий также название "Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой". За право выступить в финале Гран-при будут бороться шесть российских гимнасток: Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. В групповых упражнениях за команду России выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

Квалификация московского этапа Гран-при продолжится в субботу, а в воскресенье пройдут финалы в отдельных упражнениях с мячом, булавами, лентой и обручем, в групповых упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. Завершится турнир гала-концертом, в нем примет участие многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова, которая пока не готова выступать в Гран-при. В середине недели спортсменка оказалась в больнице, но состояние здоровья не помешает ей выйти в воскресенье на гимнастический помост.

Также в пятницу начнутся международные турниры среди взрослых спортсменок (сеньорок) и юниорок. Эти соревнования завершатся в субботу. В турнире сеньорок примут участие гимнастки, которые по рейтингу не могут отобраться в квалификационные состязания Гран-при.

В финале прошлогоднего московского этапа россиянки выиграли четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Медали высшего достоинства завоевали Дина Аверина (обруч и мяч), Солдатова (булавы) и Арина Аверина (лента). Арина Аверина также стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем, ее сестра Дина - с булавами и лентой. Екатерина Селезнева была второй в упражнении с мячом, в групповых упражнениях россиянки дважды занимали третьи места.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Баку. Сборная России на том турнире завоевала восемь золотых медалей из девяти возможных. Также отечественные спортсменки выиграли две серебряные и три бронзовые награды.