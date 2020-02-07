Церемония прощания с Коби Брайантом пройдет 24 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Официальная церемония прощания с Коби Брайантом, его дочерью Джианной и другими погибшими в авиакатастрофе состоится на арене клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Staples Center 24 февраля. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

По информации источника, бывшему баскетболисту "Лейкерс" установят мемориал, чтобы болельщики всегда могли прийти к нему и почтить память кумира. Сообщается, что дата прощания была выбрана после обсуждения с женой Брайанта Ванессой, руководством "Лейкерс" и владельцами арены. Число мест будет ограничено, а информация о билетах пока не публиковалась.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.