На ближайшем турнире UFC почтут память Коби Брайанта

ТАСС, 8 февраля. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что на ближайшем турнире организации почтут память Коби Брайанта. Комментарий Уайта приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

"Это будет первый турнир с тех пор, как все произошло, и да, мы сделаем что-нибудь, чтобы почтить память Коби", - сказал Уайт. Турнир UFC 247 пройдет в воскресенье в Хьюстоне (штат Техас, США).

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.