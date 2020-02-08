Винер-Усманова: гимнастки сестры Аверины не гарантировали себе путевки на Игры в Токио

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова пока не готова назвать состав команды, которая поедет на Олимпиаду в Токио, из-за большой внутренней конкуренции. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

С пятницы по воскресенье в Москве проходит первый в этом сезоне этап Гран-при по художественной гимнастике, в котором выступают практически все сильнейшие российские спортсменки за исключением Александры Солдатовой, пропускающей турнир из-за проблем со здоровьем.

"Пока у нас нет никаких решений насчет состава на Олимпиаду, - заметила Винер-Усманова. - Конкуренция решает все, это движущая сила. Дина и Арина Аверины - это две звезды, конечно, сегодня, но Дарья Трубникова блестяще выступает, и Катя Селезнева, и Лала Крамаренко".

"Эти девочки претендуют на то, чтобы попасть в двойку. И это правильно, потому что конкуренция молодых и взрослых гимнасток дает на выходе самый лучший результат", - заметила главный тренер.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. В личном олимпийском турнире по художественной гимнастике одна страна может быть представлена максимум двумя спортсменками.