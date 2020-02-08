Винер-Усманова: "Половецкие пляски" должны стать гимном художественной гимнастики на ОИ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Музыка из "Половецких плясок", с которыми выступает в олимпийском сезоне сборная России в групповых упражнениях, должна стать гимном художественной гимнастики на Играх-2020 в Токио. Об этом сказала журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В субботу в Москве завершился квалификационный турнир Гран-при в групповых упражнениях. Российские гимнастки в субботу в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав заняли первое место, днем ранее они были вторыми в упражнениях с пятью мячами. В воскресенье пройдет финал московского этапа Гран-при.

"Очень сложно было выбрать олимпийскую музыку, но все-таки остановились на двух композициях: первая - это стилизованная "Катюша", а во второй мы замахнулись очень высоко, на "Половецкие пляски", которые у нас делал только Игорь Моисеев. Честно говоря, меня это вдохновило именно в групповых упражнениях, потому что в индивидуальной программе я всегда мечтала это сделать, но никому это было не по силам", - сказала Винер-Усманова.

"Поэтому пришлось взять в групповом упражнении такой высокий темп, такие элементы, чтобы это соответствовало. И сегодня они постарались показать, что что-то соответствует. Сегодня "Пляски" получились где-то процентов на 45, и то было очень красиво, всем понравилось. Вообще надо двигаться вперед, и эта музыка должна быть гимном художественной гимнастики на Олимпийских играх", - заключила главный тренер.

За команду России выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.