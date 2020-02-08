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Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Двукратная чемпионка ОИ гимнастка Близнюк не уверена, что сможет попасть на Игры-2020

Спортсменка вернулась в сборную России после пропуска предыдущего сезона

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей Игр 2012 и 2016 годов по художественной гимнастике в групповых упражнениях россиянка Анастасия Близнюк не уверена, что сможет отобраться на свою третью Олимпиаду, которая пройдет этим летом в Токио. Об этом Близнюк рассказала журналистам.

25-летняя Близнюк вернулась в сборную России, пропустив предыдущий сезон.

"Не могу сказать, что третья Олимпиада передо мной маячит. Туда сначала надо попасть, отобраться. У нас каждый день новые испытания. Я работаю и делаю что могу, а там как бог поможет", - сказала Близнюк.

"Нужно прежде всего верить в себя, в тренера, слушаться ее беспрекословно и иметь огромное желание", - считает гимнастка.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Гран-при по художественной гимнастике в Москве
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