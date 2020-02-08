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Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Арина Аверина не выступит в финалах Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Россиянка в субботу не отобралась в финал упражнения с лентой и пропустила выступление с булавами в квалификации
Арина Аверина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина не примет участия в финалах Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

21-летняя россиянка в субботу не отобралась в финалы упражнения с лентой. Ранее в субботу она пропустила выступление с булавами в квалификации. В пятницу в квалификационных соревнованиях Арина Аверина была третьей в упражнении с обручем и шестой в упражнении с мячом, что не позволило ей выйти в финалы в этих упражнениях.

Финалы московского турнира состоятся в воскресенье.

Теги
Гран-при по художественной гимнастике в Москве
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