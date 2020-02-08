{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве по художественной гимнастике из-за травмы

Россиянка не выступит в финалах этапа в воскресенье

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина получила травму и снялась с московского этапа серии Гран-при по художественной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила ее сестра гимнастка Дина Аверина.

Ранее стало известно, что Арина Аверина не примет участия в финалах Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

"Арина получила травму, и Ирина Александровна [Винер-Усманова] решила снять ее с соревнований", - сказала Дина Аверина.

Финалы московского этапа Гран-при пройдут в воскресенье.

Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Теги
Гран-при по художественной гимнастике в Москве
Реклама на ТАСС
Шведские хоккейные игры
Кудрявцев: на игру россиян в матче Еврохоккейтура со шведами повлияли ненужные удаления
Сборная России потерпела поражение со счетом 2:5
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС