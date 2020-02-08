Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве по художественной гимнастике из-за травмы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина получила травму и снялась с московского этапа серии Гран-при по художественной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила ее сестра гимнастка Дина Аверина.

Ранее стало известно, что Арина Аверина не примет участия в финалах Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

"Арина получила травму, и Ирина Александровна [Винер-Усманова] решила снять ее с соревнований", - сказала Дина Аверина.

Финалы московского этапа Гран-при пройдут в воскресенье.

Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.