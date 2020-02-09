Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Александр Большунов занял первое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Швеции.
Спортсмен показал результат 33 минуты 10,3 секунды. Вторым стал норвежец Шур Рёте (+0,8), третьим финишировал еще один представитель России Иван Якимушкин (+9,7). Андрей Мельниченко занял четвертое место (+10,5), Евгений Белов - 16-е (+1.00,3), Артем Мальцев - 17-е (+1.04,4), Сергей Устюгов - 19-е (+1.07,4), Денис Спицов - 21-е (+1.11,1).
Этап Кубка мира завершится в воскресенье женской гонкой с общего старта.