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Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Третьим финишировал еще один россиянин Иван Якимушкин
Александр Большунов EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Александр Большунов занял первое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Швеции.

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Спортсмен показал результат 33 минуты 10,3 секунды. Вторым стал норвежец Шур Рёте (+0,8), третьим финишировал еще один представитель России Иван Якимушкин (+9,7). Андрей Мельниченко занял четвертое место (+10,5), Евгений Белов - 16-е (+1.00,3), Артем Мальцев - 17-е (+1.04,4), Сергей Устюгов - 19-е (+1.07,4), Денис Спицов - 21-е (+1.11,1).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье женской гонкой с общего старта.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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