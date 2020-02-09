Ласицкене выиграла турнир "Русская зима" с лучшим результатом сезона в мире

ТАСС, 9 февраля. Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире "Русская зима" в прыжках в высоту.

27-летняя спортсменка показала лучший результат сезона в мире, преодолев с третьей попытки высоту 205 см, что стало ее личным рекордом на соревнованиях в помещении. Ласицкене сделала попытку установить мировой рекорд, но не сумела преодолеть планку на высоте 209 см. Рекорд принадлежит болгарской спортсменке Стефке Костадиновой и был установлен во время чемпионата мира 1987 года в Риме.

Второй стала Анна Чичерова, которая повторила личный рекорд - 196 см. Третье место заняла Кристина Королева с результатом 188 см.

Личный рекорд Ласицкене составляет 206 см. Она была признана лучшей легкоатлеткой Европы в 2019 году. В прошлом сезоне россиянка одержала победу на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также стала первой в финале Бриллиантовой лиги.

Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.