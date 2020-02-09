Трубникова рассказала, что стремится к художественности гимнастики в своих программах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская гимнастка Дарья Трубникова в олимпийском сезоне старается сохранить баланс между сложностью программ и их художественной составляющей. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

Винер-Усманова: первый Гран-при сезона показал, что у гимнасток России пока все хорошо

В воскресенье 17-летняя ученица Амины Зариповой, тренера чемпионки Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Маргариты Мамун, Дарья Трубникова выиграла на московском этапе Гран-при индивидуальные упражнения с булавами.

"Художественная гимнастика шагнула далеко вперед - сегодня все гонятся скорее за сложностью, нежели за красотой. Но мы со своим тренером Аминой Василовной стараемся добиться и того, и другого, сохраняя художественность в моих программах. У меня все они довольно интересные, любимых нет - я уважительно отношусь к каждой из них. И сложные, концентрация необходима в каждой", - сказала Трубникова.

Спортсменка не загадывает об участии в Олимпиаде в Токио: "До Олимпийских игр еще достаточно времени и никто не знает, что может произойти - дай Бог, чтобы все было хорошо".

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.