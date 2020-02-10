Глазырина и Кайшева могут выступить на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева могут выступить на чемпионате мира в Антхольце. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"У женщин в состав вошли пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Плюс с Кубка IBU мы практически утвердили включение Екатерины Глазыриной и, возможно, привезем Ульяну Кайшеву", - сказал Драчев.

Глава СБР отметил, что спортсменки могут присоединиться к команде уже перед чемпионатом мира или уже на следующей неделе, после этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.