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Зимние олимпийские виды спорта

Крупнейший лыжный марафон Финляндии впервые отменен из-за отсутствия снега

Марафон по маршруту Лахти - Холлола - Лахти был запланирован на 22-23 февраля

ТАСС, 11 февраля. Крупнейший в Финляндии лыжный марафон Finlandia-hiihto, который проводится с 1974 года, впервые отменен из-за отсутствия снега. Об этом в понедельник вечером объявили организаторы.

Марафон должен был пройти по маршруту Лахти - Холлола - Лахти классическим и свободным стилем 22-23 февраля.

"Исполнительный комитет Finlandia-hiihto в понедельник вечером принял решение отменить мероприятие, посчитав, что погодные условия в настоящее время делают невозможным его организацию. Сочетание сильного дождя и высокой скорости ветра привело к тому, что лыжня оказалась в очень плохом состоянии. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней показывает, что надежды на улучшение нет", - отмечено в пресс-релизе.

В 1984 году марафон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за количество участников (13 226 лыжников). С 1978 года он входит в серию международных лыжных марафонов Worldloppet, а с 2018 года - в престижную серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. РФ, как правило, занимает второе место по количеству участников на соревнованиях в Лахти после Финляндии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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