Жамнов: молодежь нужно привлекать в сборную РФ, чтобы она видела разницу в уровне хоккея

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодых хоккеистов необходимо привлекать в сборную России, чтобы они почувствовали разницу между игрой в молодежной и национальной командах. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Алексей Жамнов.

Сборная России по итогам Шведских игр, проходивших с 6 по 9 февраля, заняла последнее место. В составе команды играли шесть хоккеистов, выступавших на последнем молодежном чемпионате мира, где россияне завоевали серебро.

"За все то время, что я работаю в сборной, такое произошло впервые (приглашение такого количества молодых игроков - прим. ТАСС). В те годы, когда я играл за сборную, человек семь-восемь привлекалось в резервную команду, а потом один-два игрока - в национальную, - сказал Жамнов. - Но, с другой стороны, их надо смотреть, чтобы они росли, почувствовали разницу между молодежным хоккеем и хоккеем национальной сборной. Это большой плюс для них, чтобы они могли прогрессировать, а мы указывали бы им на какие-то ошибки".

В двух матчах сборной России из трех на шведском этапе Евротура приняла участие тройка из СКА в составе Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Павла Подколзина.

"Все талантливые ребята, у всех троих есть большой потенциал. Единственное, им чуть не хватает, наверное, нацеленности на ворота. Как я вижу, они стараются делать лишний пас, они здорово держат и передают друг другу шайбу, но было бы у них чуть больше агрессии в плане бросков, их хоккей был бы намного интереснее. А так, мы следим за ними, у них есть большой потенциал", - сказал Жамнов.

В плане омоложения национальной команды нужно идти шаг за шагом, отметил тренер. "Оно всегда происходит болезненно - одно поколение уходит, приходит новое. Мы видим, что юниорские сборные показывают довольно неплохой результат, просто надо отслеживать ребят и смотреть их на более высоком уровне", - подытожил Жамнов.