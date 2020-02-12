СМИ: Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

ТАСС, 12 февраля. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были похоронены 7 февраля. Как сообщает издание Los Angeles Times , закрытая церемония состоялась недалеко от дома Брайанта в округе Ориндж (штат Калифорния).

В свидетельстве о смерти Брайанта указано, что он был похоронен 7 февраля в мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар. Издание отмечает, что изначально похороны планировалось провести в другом месте.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Официальная церемония прощания с Коби Брайантом, Джианной и другими погибшими в авиакатастрофе состоится на арене клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Staples Center 24 февраля. Ранее сообщалось, что возле арены установят мемориал.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за "Лейкерс" (1996-2016), пять раз став чемпионом НБА. В 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка).