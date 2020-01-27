Он никогда не сдавался. Каким мы запомним Коби Брайанта

Новость о кончине легендарного баскетболиста пришла словно бы из ниоткуда. Когда американский портал TMZ выдал в печать статью о смерти Коби, первое, что пронеслось в головах, — так это полное неверие в происходящее. Ошибка, досадная случайность, взлом сайта — что угодно, но только не то, что произошло на самом деле. К великому сожалению, в скором времени информацию TMZ подтвердили другие издания. Это просто случилось. Так бывает. Каждый день люди сотнями гибнут в самых разнообразных инцидентах, куда менее очевидных, чем полет на небольшом вертолете в гористой местности, где ошибка пилота может стоить пассажирам жизни. Но не каждый день в авиакатастрофе погибает Коби Брайант.

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Возможно, многие напишут и скажут, что Коби изменил баскетбол. Крайне сентиментальное утверждение, граничащее с каким-то слепым идолопоклонничеством. Конечно же, Брайант ничего не менял. Он пришел в баскетбол значительно позже Мэджика Джонсона и Майкла Джордана, чтобы расширить границы возможностей человеческого тела. И близко не имел броскового таланта Рэя Аллена и Стефена Карри. Не умел раздавать передачи, как Леброн Джеймс, Ларри Бёрд или Джон Стоктон. Его дриблинг был далек от лучших образчиков лиги вроде Аллена Айверсона и Кайри Ирвинга, как Луна — от Альфы Центавра, а игра в обороне, хоть его и нельзя было упрекнуть в старании в защите до самых последних сезонов, при всем к нему уважении, все же не на уровне Кавая Леонарда. В каждом отдельном аспекте игры можно найти как минимум двоих-троих баскетболистов, которые будут всяко не хуже Коби. И все же он — легенда, а остальные — просто где-то рядом. Почему так? На этот вопрос слишком сложно дать ответ, который удовлетворил бы всех и вся, потому что у каждого отдельного зрителя Коби нашел как положительный отклик в душе, так и отрицательный. Он — действительно величайший игрок в современной истории "Лейкерс", и это при самом доминирующем центровом лиги Шакиле О’Ниле. Он почти что сел в тюрьму за изнасилование, будучи женатым человеком с ребенком на руках. Он — двукратный обладатель приза самому ценному игроку (MVP) финала НБА и единожды — MVP регулярного чемпионата лиги, 18-кратный участник Матча всех звезд. Он — синоним слова "единоличник" не только в баскетболе, но и во всех игровых видах спорта в принципе, а его 44% с игры по карьере и 33% — с трехочковой линии в болельщицких кругах уже стали антиподом слова "эффективность". Коби 11 раз входил в первую символическую сборную звезд лиги, где собраны самые сливки, а также девять раз — в первую команду защиты.

Он — человек, обладавший неограниченным количеством ресурсов — как денежных, так и имиджевых, но так и не догнавший по титулам не только Билла Расселла, но и Джордана, причем во многом — из-за своего отвратительного характера. Он — дважды самый результативный игрок "регулярки" и обладатель второго после знаменитой "сотни" Уилта Чемберлена результата по набранным очкам в отдельном матче регулярного чемпионата (81). Наконец, он — одна из причин, почему "Лейкерс" на долгие годы улетели в такую глубокую яму, что легендарный клуб был вынужден просить руку помощи у Леброна, чтобы выбраться из нее. Не могу отвечать за всех, но для меня Коби навсегда вошел в историю уже на закате карьеры. Точнее, вряд ли в тот момент он думал, что уже потихоньку начинает сходить на нет, но судьба распорядилась именно таким образом. Перед стартом сезона 2012/13 "Лейкерс" возрождали знаменитый "шоутайм" и шли к титулу, не успев даже начать регулярный чемпионат. В одной команде собрались престарелый, но все еще чрезвычайно эффективный распасовщик Стив Нэш и на тот момент лучшие "большие" лиги Дуайт Ховард и Пау Газоль. И конечно, Коби Брайант. Когда, если не сейчас?

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Как выяснилось, если бы не Коби, то вся эта братия гениальных баскетболистов не выйдя в плей-офф по итогам сезона могла разбежаться по разным командам лиги и больше друг о друге не вспоминать. Но Коби просто не мог мириться с этим. Брайанту тогда было 34 года, а он носился по 38 и более минут за матч и буквально отправлял главного тренера Майка Д’Антони куда подальше, когда тот пытался заставить его сесть на скамейку и отдохнуть. После игр он шел на восстановительные процедуры, а затем отправлялся на дополнительные тренировки, чтобы подтянуть свои навыки и затащить всю эту, как оказалось, бестолковую "шоутайм"-команду в плей-офф. Как говорили эксперты, Коби надо было ампутировать ногу, чтобы он не вышел на следующую игру. Но человеческий ресурс не безграничен. 12 апреля 2013 года "Лейкерс" играли домашний матч против "Голден Стэйта", в котором уже тогда начинала потихоньку загораться звезда Карри. Но где был он — величайший снайпер в истории лиги — против Коби? Скажем цензурно — на вторых ролях. Где-то неподалеку, когда Брайант набирал очередные очки в совершенно сумасшедших ситуациях, когда любой другой переложил бы ответственность за неподготовленный бросок на партнера по команде. Тот матч стал для Коби восьмым кряду, в котором он играл по 40 минут и более. И уже во второй четверти его "боднули" так, что он схватился ниже колена и долго не мог встать на ноги. И все же встал и продолжил игру. В третьей четверти после очередного невероятного попадания с отклонением он заковылял к центру площадки с явным акцентом на левый голеностоп — верный признак того, что с ахиллом что-то не в порядке.

Примерно за три минуты до конца заключительной — четвертой — четверти Коби при счете 109:107 В пользу "Уорриорз" в столкновении с Харрисоном Барнсом рухнул на паркет. Его ахилл на левой ноге разорвался — это было видно и по тому, как он отчаянно пытался нащупать его, и по его походке после того, как партнеры по команде помогли ему подняться. Многие из числа тех, кто начал следить за баскетболом с тех пор, помнят этот момент. Для остальных не лишним будет написать еще раз, что случилось потом. Первое, что сделал Коби Брайант — баскетболист, который на излете карьеры только что полностью лишился подвижности в ноге, — так это попытался соединить разорванное сухожилие руками. А затем он пошел бросать штрафные. Во-первых, потому что лучше него в той команде это не сделает никто — не зря его за природное хладнокровие прозвали Черной Мамбой. А во-вторых, потому что, если он откажется самолично исполнять эти броски, он по правилам лиги больше не сможет вернуться в игру. Он попал оба штрафных, после чего под стоячие овации игрока все же увели с площадки. Оставшиеся три минуты "Лейкерс" доигрывали без лидера и фактически единственного баскетболиста, способного набирать очки. В этих условиях проиграй они тот матч — болельщики были бы как минимум в ярости. И они, конечно же, выиграли. А потом — заползли в плей-офф, где бесславно "слили" "Сан-Антонио" Грегга Поповича уже в первом раунде со счетом 0:4.

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