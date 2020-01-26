Кущенко: Коби Брайант - игрок, изменивший баскетбол

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант входил в когорту великих, это человек, изменивший баскетбол. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье частный вертолет со спортсменом и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил.

"Новость, в которую невозможно поверить, до последнего не мог. Сказать про Коби язык не поворачивается, - сказал Кущенко. - Мы с ним виделись не так давно, он был на матче "Бруклина", и на Матче звезд виделись. Он невероятный игрок, человек, поменявший игру и продолжавший это делать, даже закончив карьеру".

"Он принадлежит к числу великих, просто не укладывается в голове, что его больше нет", - добавил Кущенко.

Брайант выигрывал чемпионат НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.