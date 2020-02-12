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ММА

Команда Хабиба Нурмагомедова вылетела в США на подготовку к бою с Фергюсоном

Поединок между спортсменами пройдет 18 апреля в Нью-Йорке

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Команда обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова вылетела на подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил представитель команды.

"Команда вылетела на подготовку в США", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, на подготовку в зал АКА в Сан-Хосе отправились также бойцы UFC Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

Бой за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.

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