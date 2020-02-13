Лариса Латынина получила награду от МОК за вклад в развитие олимпийского движения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Девятикратная победительница Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лариса Латынина получила награду от Международного олимпийского комитета (МОК) за вклад в развитие олимпийского движения. Вручение памятного приза прошло на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Заседание исполкома ОКР проходит в четверг в Москве.

"Решением президента МОК Томаса Баха наша выдающаяся спортсменка, легенда гимнастики Лариса Латынина награждена памятным призом МОК", - сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Почетный член МОК Виталий Смирнов отметил, что Латынина получила эту награду за выдающийся вклад в развитие олимпийского движения. "По окончании карьеры она успешно работала тренером, мы были с ней коллегами по подготовке к Олимпиаде 1980 года, - сказал Смирнов. - Она постоянно была востребована, делала очень много. Вручая эту награду по поручению президента МОК, хочу пожелать ей, ее семье счастья, долголетия и благополучия".

Латынина выразила благодарность МОК за памятный приз. "Как я жила спортом, так и продолжаю им жить, - сказала она. - Очень горжусь тем, что в Обнинске открыта школа, которая носит мое имя, я там часто бываю, смотрю за выступлениями и тренировками наших девочек и мальчиков, мальчики уже попали в сборную России. Я хочу поблагодарить МОК за этот большой и довольно тяжелый подарок".

Латыниной 85 лет. Она является девятикратной олимпийской чемпионкой, также на ее счету пять серебряных и четыре бронзовые награды Игр. Латынина девять раз становилась чемпионкой мира и семь раз - чемпионкой Европы.