{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Биатлонисты сборной Норвегии выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира

Сборная России заняла шестое место
Биатлонисты сборной Норвегии AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Биатлонисты сборной Норвегии
© AP Photo/Matthias Schrader

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты стали победителями первой гонки чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, - смешанной эстафеты 4х6 км.

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй стала команда Италии, отставшая от победителей на 15,6 секунды и затратившая шесть дополнительных патронов. Бронзовые награды завоевала сборная Чехии (+30,8; 2).

Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала на шестой позиции (+59,4; 8). Российские биатлонисты обновили собственный антирекорд по количеству гонок без медалей - 27. В прошлом году на чемпионате мира, который прошел в шведском Эстерсунде, россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.

В пятницу пройдет женский спринт, начало - 16:45 мск. Мировое первенство завершится 23 февраля.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент ФНЛ: реформа Кубка России по футболу повысит материальную мотивацию клубов
По словам Игоря Ефремова, в новой формуле турнира учтены самые разные интересы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС