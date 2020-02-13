Биатлонисты сборной Норвегии выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты стали победителями первой гонки чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, - смешанной эстафеты 4х6 км.

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй стала команда Италии, отставшая от победителей на 15,6 секунды и затратившая шесть дополнительных патронов. Бронзовые награды завоевала сборная Чехии (+30,8; 2).

Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала на шестой позиции (+59,4; 8). Российские биатлонисты обновили собственный антирекорд по количеству гонок без медалей - 27. В прошлом году на чемпионате мира, который прошел в шведском Эстерсунде, россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.

В пятницу пройдет женский спринт, начало - 16:45 мск. Мировое первенство завершится 23 февраля.