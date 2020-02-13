{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор ФК "Уфа" избавился от сомнений по реформе Кубка России после общения с Алаевым

Шамиль Газизов заявил, что никаких опасений по поводу нового формата кубка у него нет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов перестал сомневаться по поводу реформы Кубка России на сезон-2020/21 после общения с генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым. Об этом Газизов рассказал ТАСС.

В четверг президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о принципиальных изменениях в формате Кубка России на сезон-2020/21. В следующем сезоне в рамках турнира будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона российского футбола обе встречи проведут дома. При этом клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в кубке с 1/8 финала; планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года.

На эту тему
Дюков: реорганизация Кубка России улучшит коммерческую составляющую турнира

"Будем надеяться, что турнир будет интересный, - сказал Газизов. - У меня были свои определенные сомнения, но несколько дней подряд я разговаривал с Александром Алаевым (генеральным секретарем РФС - прим. ТАСС), и он все-таки меня убедил в том, что так будь правильнее и лучше".

"Давайте посмотрим и сделаем выводы. Буду радоваться, если нам хорошая группа попадется", - добавил гендиректор "Уфы", заверив, что никаких опасений по поводу нового формата Кубка России у него нет.

Также собеседник агентства поделился мнением о том, как может измениться популярность Кубка России в регионах, в которых играют клубы ПФЛ, после реформы. "В любом случае команды премьер-лиги будут играть с командами ПФЛ. Это факт, - отметил Газизов. - Раньше командам из ПФЛ нужно было дойти до того, чтобы сыграть с командами РПЛ".

"Сегодня минимум 10-12 команд сыграют с командами из ПФЛ. Для регионов и команд это будет иметь большой эффект. Соберутся люди, но, наверное, они бы хотели больше увидеть "Зенит", ЦСКА, в общем, большие клубы", - добавил он.

Новый формат Кубка России может оказаться лучшим

Газизов согласился с мнением о том, что для команд ПФЛ возможность встретиться с российскими топ-клубами станет дополнительной мотивацией для выхода в 1/8 финала национального кубка.

На эту тему
Федун: "Спартак" поддержал реформу Кубка России по футболу

"Получается, что клубы РПЛ поедут в регионы к клубам ПФЛ и потом уже клубам ФНЛ, - сказал он. - По сути это правильно. Но мне хотелось бы, чтобы были все клубы, в том числе и те, которые участвуют в еврокубках, это создало бы еще больший эффект. Но давайте посмотрим, начнем так, может, это и окажется самым лучшим форматом".

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент ФНЛ: реформа Кубка России по футболу повысит материальную мотивацию клубов
По словам Игоря Ефремова, в новой формуле турнира учтены самые разные интересы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС