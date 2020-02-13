Гендиректор ФК "Уфа" избавился от сомнений по реформе Кубка России после общения с Алаевым

В четверг президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о принципиальных изменениях в формате Кубка России на сезон-2020/21. В следующем сезоне в рамках турнира будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона российского футбола обе встречи проведут дома. При этом клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в кубке с 1/8 финала; планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов перестал сомневаться по поводу реформы Кубка России на сезон-2020/21 после общения с генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым. Об этом Газизов рассказал ТАСС.

"Будем надеяться, что турнир будет интересный, - сказал Газизов. - У меня были свои определенные сомнения, но несколько дней подряд я разговаривал с Александром Алаевым (генеральным секретарем РФС - прим. ТАСС), и он все-таки меня убедил в том, что так будь правильнее и лучше".

"Давайте посмотрим и сделаем выводы. Буду радоваться, если нам хорошая группа попадется", - добавил гендиректор "Уфы", заверив, что никаких опасений по поводу нового формата Кубка России у него нет.

Также собеседник агентства поделился мнением о том, как может измениться популярность Кубка России в регионах, в которых играют клубы ПФЛ, после реформы. "В любом случае команды премьер-лиги будут играть с командами ПФЛ. Это факт, - отметил Газизов. - Раньше командам из ПФЛ нужно было дойти до того, чтобы сыграть с командами РПЛ".

"Сегодня минимум 10-12 команд сыграют с командами из ПФЛ. Для регионов и команд это будет иметь большой эффект. Соберутся люди, но, наверное, они бы хотели больше увидеть "Зенит", ЦСКА, в общем, большие клубы", - добавил он.

Новый формат Кубка России может оказаться лучшим

Газизов согласился с мнением о том, что для команд ПФЛ возможность встретиться с российскими топ-клубами станет дополнительной мотивацией для выхода в 1/8 финала национального кубка.