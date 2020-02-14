{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по санному спорту в Сочи

Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту

Россияне выиграли на турнире в Сочи уже три золотые награды
Роман Репилов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Репилов показал время 34,901 секунды. Второе место занял австриец Давид Гляйршер (+0,006), бронзовая награда досталась итальянцу Доминику Фишналлеру (+0,058). Россиянин Александр Горбацевич показал четвертое время (+0,069), Максим Аравин - шестое (+0,093), Семен Павличенко - 11-е (+0,190).

На эту тему
Российские саночники впервые завоевали больше одной золотой медали на чемпионате мира

Россияне до этого никогда не становились победителями мирового первенства в спринте среди мужчин. В программу чемпионатов мира спринт вошел в 2016 году. На чемпионате мира - 2017 Репилов в этой дисциплине завоевал серебро. На чемпионате мира 2019 года Павличенко стал обладателем бронзовой награды в спринте. На заключительном этапе Кубка мира - 2018/19, проходившем в феврале прошлого года в Сочи, победу одержал Павличенко, второе место занял Репилов. Обладателем спринтерского Кубка мира - 2019/20 является Репилов, второе место занял Павличенко.

Ранее в пятницу на чемпионате мира Екатерина Катникова стала первой в спринте, а Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль. В спринтерском соревновании двоек золото завоевал российский экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова. В первый день турнира россияне выиграли все три дисциплины, до этого сборная России никогда не завоевывала на мировом первенстве больше одной золотой медали.

Чемпионат мира по санному спорту завершится в воскресенье.

Теги
РоссияЧМ по санному спорту в Сочи
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Сорокин: на один билет на матч Евро-2020 в Петербурге в среднем претендуют 12 человек
Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 признался, что его удивил более высокий интерес болельщиков к игре сборной России против финнов, а не бельгийцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС