Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Россияне до этого никогда не становились победителями мирового первенства в спринте среди мужчин. В программу чемпионатов мира спринт вошел в 2016 году. На чемпионате мира - 2017 Репилов в этой дисциплине завоевал серебро. На чемпионате мира 2019 года Павличенко стал обладателем бронзовой награды в спринте. На заключительном этапе Кубка мира - 2018/19, проходившем в феврале прошлого года в Сочи, победу одержал Павличенко, второе место занял Репилов. Обладателем спринтерского Кубка мира - 2019/20 является Репилов, второе место занял Павличенко.

Ранее в пятницу на чемпионате мира Екатерина Катникова стала первой в спринте, а Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль. В спринтерском соревновании двоек золото завоевал российский экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова. В первый день турнира россияне выиграли все три дисциплины, до этого сборная России никогда не завоевывала на мировом первенстве больше одной золотой медали.

Чемпионат мира по санному спорту завершится в воскресенье.