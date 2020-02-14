{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

CAS сократил дисквалификацию легкоатлета Иванова с трех до двух лет

Срок отстранения отсчитывался с 2 мая 2017 года
Александр Иванов AP Photo/David J. Phillip
Описание
Александр Иванов
© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 14 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение легкоатлета Александра Иванова за нарушение антидопинговых правил с трех до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Иванов специализируется в спортивной ходьбе, он был отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в октябре 2018 года на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS.

В опубликованном релизе CAS отмечается, что доказательства РУСАДА, подтверждающие отягчающие обстоятельства нарушения Иванова, и добавление на их основании одного года дисквалификации являются неправомерными. При этом стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.

Иванову 26 лет, из-за дисквалификации спортсмен лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года и серебряной награды первенства Европы 2014 года, а также серебряных медалей юниорского чемпионата Европы 2012 года и молодежного чемпионата Европы 2013 года. На счету Иванова золотая медаль чемпионата России 2015 года и серебро национального первенства 2016 года. 

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Рожков провел встречу с адвокатом компании, отстаивающей интересы ПКР в споре с WADA
Стороны обсудили позицию и стратегию в будущих разбирательствах в CAS
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС