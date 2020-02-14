CAS сократил дисквалификацию легкоатлета Иванова с трех до двух лет

ТАСС, 14 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение легкоатлета Александра Иванова за нарушение антидопинговых правил с трех до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Иванов специализируется в спортивной ходьбе, он был отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в октябре 2018 года на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS.

В опубликованном релизе CAS отмечается, что доказательства РУСАДА, подтверждающие отягчающие обстоятельства нарушения Иванова, и добавление на их основании одного года дисквалификации являются неправомерными. При этом стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.

Иванову 26 лет, из-за дисквалификации спортсмен лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года и серебряной награды первенства Европы 2014 года, а также серебряных медалей юниорского чемпионата Европы 2012 года и молодежного чемпионата Европы 2013 года. На счету Иванова золотая медаль чемпионата России 2015 года и серебро национального первенства 2016 года.