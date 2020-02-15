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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка Европы по борьбе Воробьева заявила, что не могла приехать к сыну без золота

Награда континентального первенства стала для россиянки четвертой в карьере
Наталья Воробьева ТАСС/ Валерий Шарифулин
Описание
Наталья Воробьева
© ТАСС/ Валерий Шарифулин

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Наталья Воробьева заявила, что не могла себе позволить вернуться домой к маленькому сыну без золотой медали чемпионата Европы. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы.

В финале чемпионата Европы в Риме Воробьева победила представительницу Германии Марию Сельмаер (4:1). Бронзовые медали завоевали представительница Украины Алина Бережная-Махыня и Каталина Аксенте из Румынии. "Я не могла приехать к сыну с серебряной медалью, так нельзя. Пусть он еще и маленький совсем, но "залипает" на борьбе", - сказала Воробьева.

Спортсменка отметила, что ее соперница по финалу была осторожна. "Борцы могут такие вещи делать, потом стоишь и не понимаешь, что произошло, она аккуратничала. Но я сделала результат, как капитан команды сделала. У нас была большая мотивация - это олимпийский год, мы должны были выигрывать первое общекомандное место, нам главный тренер перед стартом сказал, чтобы шли и брали свое", - добавила спортсменка.

Россиянки завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

Воробьева подчеркнула, что в российской женской сборной по вольной борьбе каждая могла завоевать золото. "В команде не было спортсменки, которая не могла бы взять золото, но на ошибках учимся. Надеюсь, в следующем году будет не четыре, а восемь золотых наград", - заключила россиянка.

Воробьевой 28 лет, она является олимпийской чемпионкой 2012 года и серебряным призером Игр 2016 года. Россиянка четвертый раз выиграла золото чемпионата Европы. В ее активе также находятся две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.

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Летние олимпийские виды спорта
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